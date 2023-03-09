أسعار العملات اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.58 جنيه للشراء، 32.68 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.64 جنيه للشراء، 36.77 للبيع
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.40 جنيه للشراء، 32.65 للبيع.
بنك بلوم مصر: 32.50 جنيه للشراء، 32.75 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 32.51 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.
بنك مصر: 32.40 جنيه للشراء، 32.64 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.77 جنيه للشراء، 100.43 للبيع.
بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.67 جنيه للبيع.
بنك مصر: 96.77 جنيه للشراء، 100.43 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.38 جنيه للشراء، 36.82 للبيع.
بنك مصر: 36.38 جنيه للشراء، 36.77 للبيع.
بنك بلوم مصر: 36.49 جنيه للشراء، 36.84 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 36.50 جنيه للشراء، 36.83 جنيه للبيع، وفق أسعار