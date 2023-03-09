أسعار العملات اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 9-3-2023 في الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات المسائية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بأحدث قائمة لأسعار الصرف لـ 6 عملات أجنبية وعربية وهي «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» استنادا لمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ووفقاً لجولة بين شاشات التداول اللحظي بفروع البنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.58 جنيه للشراء، 32.68 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.64 جنيه للشراء، 36.77 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار

سعر اليورو في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 32.40 جنيه للشراء، 32.65 للبيع.

بنك بلوم مصر: 32.50 جنيه للشراء، 32.75 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 32.51 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.

بنك مصر: 32.40 جنيه للشراء، 32.64 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 96.77 جنيه للشراء، 100.43 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 96.77 جنيه للشراء، 100.43 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 36.38 جنيه للشراء، 36.82 للبيع.

بنك مصر: 36.38 جنيه للشراء، 36.77 للبيع.

بنك بلوم مصر: 36.49 جنيه للشراء، 36.84 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 36.50 جنيه للشراء، 36.83 جنيه للبيع، وفق أسعار

اليوم.