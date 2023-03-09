أسعار العملات اليوم الخميس 9-3-2023 في بداية التعاملات

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.81 جنيه للشراء، 30.91 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.47 جنيه للشراء، 32.58 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.38 جنيه للشراء، 8.41 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.24 جنيه للشراء، 100.59 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.49 جنيه للشراء، 36.62 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 96.70 جنيه للشراء، 100.37 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
المصرف المتحد: 93.42 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.57 جنيه للشراء، 100.78 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.03 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك المصري الخليجي: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
المصرف المتحد: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.88 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
بنك مصر: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.40 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 7.94 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك المصري الخليجي: 8.16 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 36.36 جنيه للشراء، 36.69 للبيع.
بنك مصر: 36.35 جنيه للشراء، 36.65 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 36.53 جنيه للشراء، 36.69 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك المصري الخليجي: 36.47 جنيه للشراء، 36.70 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 32.38 جنيه للشراء، 32.56 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 32.48 جنيه للشراء، 32.65 للبيع، وفق أسعار
مصرف أبوظبي الإسلامي 32.54 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.
المصرف المتحد: 32.39 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.