أسعار العملات اليوم الخميس 9-3-2023 في بداية التعاملات

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 9-3-2023 في بداية التعاملات في غالبية البنوك، وتستعرض جريدة المال في تقريرها التفصيلي اليومي، سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك بحسب ما توضحه المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم: 30.81 جنيه للشراء، 30.91 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.47 جنيه للشراء، 32.58 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.38 جنيه للشراء، 8.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.24 جنيه للشراء، 100.59 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.49 جنيه للشراء، 36.62 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 96.70 جنيه للشراء، 100.37 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 93.42 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.57 جنيه للشراء، 100.78 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.03 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

المصرف المتحد: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.88 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

بنك مصر: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.40 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 7.94 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 8.16 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 36.36 جنيه للشراء، 36.69 للبيع.

بنك مصر: 36.35 جنيه للشراء، 36.65 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 36.53 جنيه للشراء، 36.69 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 36.47 جنيه للشراء، 36.70 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.38 جنيه للشراء، 32.56 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.48 جنيه للشراء، 32.65 للبيع، وفق أسعار

مصرف أبوظبي الإسلامي 32.54 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.

المصرف المتحد: 32.39 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.