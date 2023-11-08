أسعار العملات اليوم الخميس 9-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية على مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية بفروع المصارف العاملة في السوق، تباين أسعار اليوم الخميس 9-11-2023 أمام عملة مصر المحلية ليحافظ كل من العملة الأمريكية والإماراتية والسعودية على مستواهم في مصر.

وتعرض جريدة المال خلال السطور التالية سعري شراء وبيع العملات العربية والأجنبية في مصر ببداية التعاملات الصباحية، ليضم التقرير 6 عملات هي «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقًا لرصد المال على موقع البنك المركزي المصري، ومواقع البنوك الإلكترونية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.92 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.81 جنيه للشراء، و 37.95 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.80 جنيه للشراء، و 100.15 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات بالموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.78 جنيه للشراء، و33.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.78 جنيه للشراء، و33.00 للبيع.

بنك سايب: 32.89 جنيه للشراء، و33.12 للبيع.

بنك الإسكندرية: 32.88 جنيه للشراء، و33.11 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.65 جنيه للشراء، و37.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.65 جنيه للشراء، و37.95 للبيع.

بنك سايب: 37.77 جنيه للشراء، و38.07 للبيع.

بنك الإسكندرية: 37.76 جنيه للشراء، و38.07 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار في القطاع المصرفي..

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك الإسكندرية : 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات في السوق الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، و99.90 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.93 جنيه للشراء، و99.90 للبيع.

بنك سايب: 99.83جنيه للشراء، و100.23 للبيع.

بنك الإسكندرية:96.58 جنيه للشراء، و100.23 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار اليوم.