أسعار العملات اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
عرض البنك المركزي المصري في اخر تحديث له على أسعار العملات اليوم:
وصل سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سجل متوسط سعر اليورو اليوم: 33.04جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.
جاء متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.42 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.
بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.23 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
استقر سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك عند :
سعر الدولار افي مصرف أبوظبي الإسلامي عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار داخل ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار داخل كريدي أجريكول مصر : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار داخل بنك المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنوك في بداية التعاملات عند:
سعر اليورو بميد بنك: 32.96 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.
سعر اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي: 33.05 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.
سعر اليورو بالبنك الأهلي الكويتي: 32.96 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.
سعر اليورو داخل كريدي أجريكول مصر: 32.96 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.
وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
سعر الجنيه الاسترليني بمصرف أبوظبي الإسلامي: 38.42 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني بميد بنك: 38.32 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني ببنك قناة السويس : 38.36 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني بالمصرف العربي الدولي : 38.41 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي عند: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي بالمصرف العربي الدولي عند : 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي ببنك مصر عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي داخل البنوك في ختام التعاملات إلى:
سعر الدينار بالبنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي ببنك : 97.30 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.
سعر الدينار الكويتي ببنك مصر: 100.01 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي ببنك الكويت الوطني: 94.69 جنيه للشراء، و 100.85 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبوظبي الإسلامي : 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي ببنك قناة السويس : 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي ببنك الاستثمار العربي : 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي بالمصرف العربي الدولي : 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار