أسعار العملات اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه المصري، حالة من التباين في بداية تعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة، في آخر تحديث لها، ويستعرض موقع «المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

عرض البنك المركزي المصري في اخر تحديث له على أسعار العملات اليوم:

وصل سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سجل متوسط سعر اليورو اليوم: 33.04جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

جاء متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.42 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.

بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.23 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك عند :

سعر الدولار افي مصرف أبوظبي الإسلامي عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار داخل ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار داخل كريدي أجريكول مصر : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار داخل بنك المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنوك في بداية التعاملات عند:

سعر اليورو بميد بنك: 32.96 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي: 33.05 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو بالبنك الأهلي الكويتي: 32.96 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو داخل كريدي أجريكول مصر: 32.96 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سعر الجنيه الاسترليني بمصرف أبوظبي الإسلامي: 38.42 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني بميد بنك: 38.32 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك قناة السويس : 38.36 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني بالمصرف العربي الدولي : 38.41 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي عند: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بالمصرف العربي الدولي عند : 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك مصر عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي داخل البنوك في ختام التعاملات إلى:

سعر الدينار بالبنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك : 97.30 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك مصر: 100.01 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الكويت الوطني: 94.69 جنيه للشراء، و 100.85 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبوظبي الإسلامي : 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك قناة السويس : 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك الاستثمار العربي : 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالمصرف العربي الدولي : 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار

اليوم.