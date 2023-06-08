أسعار العملات اليوم الخميس 8-6-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

حافظت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.22 جنيه للشراء، 100.60 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.42 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.08 جنيه للشراء، 33.19 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، 100.37 للبيع.
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.69 للبيع.
بنك مصر: 100.01 جنيه للشراء، 100.31 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 100.79 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع،
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.
بنك مصر: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.24 جنيه للشراء، 38.50 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.
بنك القاهرة: 38.36 جنيه للشراء، 38.67 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 38.34 جنيه للشراء، 38.68 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 33.00 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.89 جنيه للشراء، 33.18 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 32.99 جنيه للشراء، 33.30 للبيع.
بنك مصر: 32.89 جنيه للشراء، 33.11 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار