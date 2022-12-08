أسعار العملات اليوم الخميس 8-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 8-12-2022، مقابل الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات البنكية، استقرار أسعار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وارتقاع سعر البيع لليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدرهم الإماراتي، الجنيه الإسترليني والدينار الكويتي»، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.85 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.03 جنيه للشراء، و 30.13 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.06 جنيه للشراء، و 80.33 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

ميد بنك: 24.60 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

بنك سايب: 24.55 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 25.75 جنيه للشراء، و 25.85 للبيع

البنك الأهلي المصري: 25.75 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 25.79 جنيه للشراء، و 25.91 للبيع.

بنك الإسكندرية: 25.78 جنيه للشراء، و 25.90 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 29.88 جنيه للشراء، و 30.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.84 جنيه للشراء، و 30.03 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 29.98 جنيه للشراء، و 30.10 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 29.94 جنيه للشراء، و 30.09 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.52 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك البركة: 6.38 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 77.29 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.31 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 75.61 جنيه للشراء، و 80.48 للبيع.

المصرف المتحد: 74.36 جنيه للشراء، و 80.31 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 6.67 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.