أسعار العملات اليوم الخميس 8-12-2022 بنهاية التعاملات في مصر

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 8-12-2022، في نهاية التعاملات البنكية في مصر مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بالإضافة لسعر الصرف في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك الممركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.83 جنيه للشراء، و 25.92 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.88 جنيه للشراء، و 28.98 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.01 جنيه للشراء، و 80.28 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.58 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.60 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.74 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.79 جنيه للشراء، و 25.91 للبيع.

بنك مصر: 25.74 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.83 جنيه للشراء، و 25.92 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 29.93 جنيه للشراء، و 30.09 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.83 جنيه للشراء، و 30.03 للبيع.

بنك مصر: 29.83 جنيه للشراء، و 30.03 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 29.90 جنيه للشراء، و 30.10 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.52 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.30 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.52 جنيه للشراء، و80.31 للبيع.

بنك مصر: 77.28 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 75.61 جنيه للشراء، و 80.48 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

بنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

المصرف المتحد: 6.54 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع.

بنك قناة السويس: 6.67 للشراء، و 7.71 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.