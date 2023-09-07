أسعار العملات اليوم الخميس 7-9-2023 أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات

عرضت شاشات التداول بفروع البنوك المحلية والأجنبية بمصر، أسعار اليوم الخميس 7-9-2023 متباينة، أمام نظيرها المحلي، في ختام آخر أيام عمل للمصارف قبل البدء في العطلة الأسبوعية للبنوك.

وترصد بوابة «المال» الإلكترونية من خلال هذا التقرير المفصل متوسطات أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» وفقًا للبيان اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.96 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، و 38.57 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.02 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.06 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.33 جنيه للشراء، و 38.59 للبيع.

بنك مصر: 38.33 جنيه للشراء، و 38.59 للبيع.

المصرف المتحد: 38.34 جنيه للشراء، و 38.71 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 38.53 جنيه للشراء، و 38.71 للبيع، وفق أسعار .

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.93 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

بنك مصر: 32.93 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

المصرف المتحد: 32.89 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.05 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار .