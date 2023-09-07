أسعار العملات اليوم الخميس 7-9-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك استقرار بعض أسعار اليوم الخميس 7-9-2023، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية على نفس مستويات أمس يتصدرها كل من عملة الولايات المتحدة ووحدة نقد السعودية والعملة الإماراتية، فيما شهد الباقي حالة من التباين لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال في تقرير التالي مستويات سعريي شراء وبيع سلة العملات الرئيسية أمام نظيرهم الجنيه في اخر تحديث لها بالسوق المحلية والتي تضم كل من ( الدولار الأمريكي – الريال السعودي – الدرهم الإماراتي- الجنيه الاسترليني- اليورو الأوروبية)، والتي وصلت إلى مستويات.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.11 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.71 جنيه للشراء، و 38.84 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.96 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات اليوم، بصفحة البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بحسب اخر التحديثات على أسعار العملات في السوق.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.96 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 32.95 جنيه للشراء، و33.10 للبيع.

بنك مصر: 32.95 جنيه للشراء، و33.10 للبيع

البنك المصري الخليجي: 33.06 جنيه للشراء، و33.22 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 38.52 جنيه للشراء، و38.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.41 جنيه للشراء، و38.59 للبيع

بنك مصر: 38.41 جنيه للشراء، و38.59 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.41 جنيه للشراء، و38.59 للبيع، بحسب تحديثات البنوك الأخيرة على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، بحسب اخر تحديثات مواقع البنوك الإلكترونية على اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، و100.00 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.06 جنيه للشراء، 99.98 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع، وفقًا لاخر تحديث على أسعار العملات اليوم في مصر .