أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار صرف العملات اليوم الخميس 7 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، ويشمل التقرير أسعار العملات، ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

كما بينت التداولات الصباحية وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع،

فيما وصل صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما بيّن التقرير الصباحي للمال وصول سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.32 للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 20.08 جنيه للشراء، و20.28 للبيع.

أسعار العملات

وبلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري 4.83 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، وتداول سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 23.82 جنيه للشراء، و24.04 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

أظهرت التعاملات المسائية وصول سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.68 جنيه للشراء و24.11 جنيه للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل اكبر البنوك الحكومية وصول سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع،

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي.

وأظهرت التداولات الصباحية وصول سعر صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.