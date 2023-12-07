أسعار العملات اليوم الخميس 7-12-2023 مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الأسبوع

انهت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تعاملات الأسبوع على تباين أسعار اليوم الخميس 7-12-2023 مقابل الجنيه المصري في أخر يوم عمل قبل بداية الأجازة الأسبوعية المقررة للقطاع البنكي والتي تستغرق يومين، وتعرض بوابة جريدة «المال» متوسطات أسعار صرف 6 عملات هي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو،والدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» طبقًا لأحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري.

ويعرض التقرير التالي أسعار العملات وفقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية والمواقع الإلكترونية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري



سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.19 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.75 جنيه للشراء، و 38.87 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.98 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، متوسط أسعاء العملات اليوم .

سعر الدولار في البنوك المصرية

ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفقًا لتحديث على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، استنادًا لآخر تحديث على أسعار اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

مد بنك: 8.28 جنيه للشراء، و 8.44 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع. طبقًا لأسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.07 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

بنك مصر: 33.07 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

مد بنك: 33.18 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 33.18 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.05 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.69 جنيه للشراء، و 100.40 للبيع.

بنك القاهرة: 99.73 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.57 جنيه للشراء، و 38.84 للبيع.

بنك مصر: 38.57 جنيه للشراء، و 38.84 للبيع.

مد بنك: 38.68 جنيه للشراء، و 38.91 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 38.70 جنيه للشراء، و 38.88 للبيع، بحسب أسعار اليوم.