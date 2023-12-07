أسعار العملات اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

تباينت بعض أسعار العملات اليوم الخميس 7-12-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، كما استقرت بعضها، ويستعرض موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.22 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.81 جنيه للشراء، و 38.95 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.94 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، جاء متوسط أسعاء العملات اليوم وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

بنك مصر: 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.18 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.23 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.57 جنيه للشراء، و 38.76 للبيع.

بنك مصر: 38.57 جنيه للشراء، و 38.76 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.70 جنيه للشراء، و 38.88 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 38.81 جنيه للشراء، و 39.03 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.05 جنيه للشراء، و 100.04 للبيع.

بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، و 100.04 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.