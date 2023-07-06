أسعار العملات اليوم الخميس 6-7-2023 مقابل الجنيه المصري

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.38 جنيه للشراء، 39.51 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.59 جنيه للشراء، 33.70 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.
بنك التنمية الصناعية : 96.09 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.
بنك مصر: 100.14 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.
بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، 39.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، 39.53 للبيع.
بنك بلوم مصر: 39.13 جنيه للشراء، 39.43 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 39.02 جنيه للشراء، 39.21 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 33.41 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.31 جنيه للشراء،33.62 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.31 جنيه للشراء، 33.49 للبيع.
بنك مصر: 33.31 جنيه للشراء، 33.59 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار