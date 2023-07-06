أسعار العملات اليوم الخميس 6-7-2023 مقابل الجنيه المصري

سجلت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 6-7-2023 استقرار في الشراء والبيع في البنوك لكل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدولار بينما انخفض اليورو وتباين الدينار الكويتي، مقابل العملة المحلية، في ختام التعاملات البنكية بآخر أيام عمل قبل العطلة الاسبوعية للبنوك، ويرصد موقع جريدة «المال» في التقرير التالي متوسطات أسعار صرف 6 عملات وهي الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.38 جنيه للشراء، 39.51 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.59 جنيه للشراء، 33.70 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 96.09 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.

بنك مصر: 100.14 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

اسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، 39.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، 39.53 للبيع.

بنك بلوم مصر: 39.13 جنيه للشراء، 39.43 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 39.02 جنيه للشراء، 39.21 للبيع.

اسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 33.41 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.31 جنيه للشراء،33.62 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.31 جنيه للشراء، 33.49 للبيع.

بنك مصر: 33.31 جنيه للشراء، 33.59 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.