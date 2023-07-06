أسعار العملات اليوم الخميس 6-7-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.13 جنيه للشراء، و 39.27 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك أبو ظبي التجاري: 33.42 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.31 جنيه للشراء، و33.53 للبيع.
بنك مصر: 33.31 جنيه للشراء، و33.49 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 33.41 جنيه للشراء، و 33.61 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.47 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.
بنك مصر: 100.15 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.71 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك سايب: 39.15 جنيه للشراء، و39.34 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، و39.24 للبيع.
بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، و39.21 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 39.14 جنيه للشراء، و39.34 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.