أسعار العملات اليوم الخميس 6-7-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

سجلت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 6-7-2023، مقابل الجنيه المصري، تباين لسعري الشراء والبيع بمستهل تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، و الريال السعودي، واليورو، و الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.13 جنيه للشراء، و 39.27 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك أبو ظبي التجاري: 33.42 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.31 جنيه للشراء، و33.53 للبيع.

بنك مصر: 33.31 جنيه للشراء، و33.49 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.41 جنيه للشراء، و 33.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.47 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

بنك مصر: 100.15 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.71 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

بنك سايب: 39.15 جنيه للشراء، و39.34 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، و39.24 للبيع.

بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، و39.21 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.14 جنيه للشراء، و39.34 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.