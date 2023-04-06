أسعار العملات اليوم الخميس 6-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

تقدم جريدة المال في هذا التقرير، استعرضًا لحركة أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 6-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر، بحسب ما توضح مؤشرات سعر الصرف في عدد من المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، والتقرير يوضح كيف ظهرت أسعار 6 عملات عربية وأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.72 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.41 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، بحسب متوسط أسعار

اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.44 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

في بنك الكويت الوطني: 33.58 جنيه للشراء، 33.76 للبيع، بحسب أسعار العملات.

في البنك الأهلي المصري: 33.47 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.

في بنك مصر: 33.47 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.63 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

في مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.43 جنيه للشراء، 38.64 للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.52 للبيع.

في بنك مصر: 38.24 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.

في بنك الكويت الوطني: 38.37 جنيه للشراء، 38.58 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات.

في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

في بنك الكويت الوطني: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري: 99.59 جنيه للشراء، 100.57 للبيع، بحسب أسعار العملات.

في بنك الكويت الوطني: 94.96 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

في بنك مصر: 99.61 جنيه للشراء، 100.54 للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

في بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب أسعار

اليوم.