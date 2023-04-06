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أسعار العملات اليوم الخميس 6-4-2023 أمام الجنيه فى ختام التعاملات البنكية بمصر

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متوسط الجنيه الإسترليني 38.47 جنيه للشراء

أسعار العملات اليوم الخميس 6-4-2023 أمام الجنيه فى ختام التعاملات البنكية بمصر
شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الخميس, 6 أبريل 23

شهدت أسعار

العملات
اليوم الخميس 6-4-2023، فى ختام عمليات التداول بالبنوك المحلية والعربية والأجنبية تباينًا، وينشر موقع جريدة «المال» تقرير بأسعار صرف عدد «6» عملات، وهي: «الجنيه الإسترليني، و اليورو، و الدولار الأمريكي، و الريال السعودي، و الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، كما جاء بالبيان اليومى، الصادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات صرف العملات الأجنبية والعربية، المنشور على الموقع الإلكترونى الرسمى للبنك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.51 جنيه للشراء، 100.86 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، 38.61 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.64 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك االقاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.98 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.59 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 97.30 جنيه للشراء، 100.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.59 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 33.58 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.47 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.

بنك المشرق: 33.58 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.

بنك مصر: 33.47 جنيه للشراء، 33.67 للبيع،

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.24 جنيه للشراء، 38.52 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.52 للبيع.

بنك القاهرة: 38.37 جنيه للشراء، 38.64 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 38.37 جنيه للشراء، 38.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الخميس, 6 أبريل 23