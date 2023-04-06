أسعار العملات اليوم الخميس 6-4-2023 أمام الجنيه فى ختام التعاملات البنكية بمصر

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 6-4-2023، فى ختام عمليات التداول بالبنوك المحلية والعربية والأجنبية تباينًا، وينشر موقع جريدة «المال» تقرير بأسعار صرف عدد «6» عملات، وهي: «الجنيه الإسترليني، و اليورو، و الدولار الأمريكي، و الريال السعودي، و الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، كما جاء بالبيان اليومى، الصادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات صرف العملات الأجنبية والعربية، المنشور على الموقع الإلكترونى الرسمى للبنك.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.51 جنيه للشراء، 100.86 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، 38.61 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.64 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك االقاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.98 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.59 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 97.30 جنيه للشراء، 100.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.59 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

سعر اليورو في البنوك المصرية

اليوم.

بنك القاهرة: 33.58 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.47 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.

بنك المشرق: 33.58 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.

بنك مصر: 33.47 جنيه للشراء، 33.67 للبيع،

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.24 جنيه للشراء، 38.52 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.52 للبيع.

بنك القاهرة: 38.37 جنيه للشراء، 38.64 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 38.37 جنيه للشراء، 38.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.