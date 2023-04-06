أسعار العملات اليوم الخميس 6-4-2023 أمام الجنيه فى ختام التعاملات البنكية بمصر

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.51 جنيه للشراء، 100.86 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، 38.61 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.64 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
بنك االقاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.98 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.59 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.
البنك التجارى الدولى: 97.30 جنيه للشراء، 100.87 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.59 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 33.58 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.47 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.
بنك المشرق: 33.58 جنيه للشراء، 33.78 للبيع.
بنك مصر: 33.47 جنيه للشراء، 33.67 للبيع،
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.24 جنيه للشراء، 38.52 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.52 للبيع.
بنك القاهرة: 38.37 جنيه للشراء، 38.64 جنيه للبيع.
بنك المشرق: 38.37 جنيه للشراء، 38.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار