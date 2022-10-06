أسعار العملات اليوم الخميس 6-10-2022 في مقابل الجنيه المصرى

أسعار العملات اليوم الخميس 6-10-2022 شهدت استقرارًا في أسعار أغلبها في مقابل الجنيه المصري وهي عملات الدولار والريال والدرهم الإماراتي، وتباينت أسعار صرف عملات الدينار واليورو والجنيه الإسترليني بين الصعود والهبوط في الأسعار، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهم: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترلينيظن والدرهم الإماراتي، و الدينار الكويتي، والريال السعودي »، طبقا للمواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.08 جنيه للشراء، و 22.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.31 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.61 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.31 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع،، وفق متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك سايب: 22.11 جنيه للشراء، و 22.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.04 جنيه للشراء، و 22.61 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.01 جنيه للشراء، و 22.61 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 22.02 جنيه للشراء، و 22.63 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 61.14 جنيه للشراء، و 63.61 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 60.74 جنيه للشراء، و 65.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.16 جنيه للشراء، و 63.61 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 63.31 جنيه للشراء، و 63.68 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى الكويتي: 19.66 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي: 19.66 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 5.32 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 5.23 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.28 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 19.41 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.28 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.51 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.