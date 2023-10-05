أسعار العملات اليوم الخميس 5-10-2023 أمام الجنيه المصري

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنوك استقرار أسعار اليوم الخميس 5-10-2023 أمام الجنيه المصري بصورة جماعية على نفس مستويات المعلنة أمس بالقطاع المصرفي المصري، ذلك تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢٣، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٣، وخلال السطور التالية تعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال أخر التعاملات في البنوك العاملة في مصر على أسعار عملات ( الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والجنيه الاسترليني، اليورو الأوروبي) والتي جاءت عند مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.28 جنيه للشراء، 32.40 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.18 جنيه للشراء، 37.31 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.68 جنيه للشراء، 100.03 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار .

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 32.24 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.13 جنيه للشراء، 32.49للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.24 جنيه للشراء، 32.53 للبيع.

بنك مصر: 32.13 جنيه للشراء، 32.49للبيع، ببحسب اخر تحديث على أسعار العملات في البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.01جنيه للشراء، 37.55 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.01جنيه للشراء، 37.56للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.13 جنيه للشراء، 37.56 للبيع.

بنك القاهرة: 37.13 جنيه للشراء، 37.68 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي : 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار في السوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.82جنيه للشراء، 99.77 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 99.74 جنيه للشراء، 100.09 للبيع.

بنك مصر: 99.49 جنيه للشراء، 99.77 للبيع.

بنك القاهرة: 100.04جنيه للشراء، 100.09 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات اليوم في السوق المصرفية.