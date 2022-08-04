أسعار العملات اليوم الخميس 4-8-2022 في نهاية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 4 أغسطس 2022، مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليومية، بعدد من البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وعدد من شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، واستمر الدولار في الارتفاع، ويستعرض موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا، بأسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

19.07 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع، متوسط سعر صرف الدولار.

19.41 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، متوسط سعر صرف اليورو.

23.05 جنيه للشراء، و 23.15 جنيه للبيع، متوسط سعر الجنيه الإسترليني.

62.15 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع، متوسط سعر الدينار الكويتي.

5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، متوسط سعر الريال السعودي.

5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع، متوسط سعر الدرهم الإماراتي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

19.08 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي المصري.

19.09 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي القطري.

19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع، بحسب بنك مصر.

19.1 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، بحسب البنك التجاري الدولي، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

19.37 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي المصري.

19.38 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي القطري.

19.37 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، بحسب بنك مصر.

19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع، وفقًا البنك التجاري الدولي.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

23.04 جنيه للشراء، و 23.37 جنيه للبيع، وفقًا لسعر البنك التجاري الدولي.

23.02 جنيه للشراء، و 23.34 جنيه للبيع، وفقًا لسعر بنك مصر.

23.15 جنيه للشراء، و 23.33 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي القطري.

23.02 جنيه للشراء، و 23.34 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي المصري، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

5.06 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع، وفقًا لسعر البنك الأهلي المصري.

5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، بحسب سعر بنك مصر.

5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، وفقًا لسعر البنك التجاري الدولي، بحسب أسعار العملات اليوم.

5.03 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، بحسب سعر البنك الأهلي القطري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

59.84 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع، بحسب سعر البنك الأهلي المصري.

59.95 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع، وفقًا لسعر بنك مصر.

60.24 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع، بحسب سعر البنك التجاري الدولي.

59.36 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع، وفقًا لسعر البنك الأهلي القطري، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، بحسب سعر البنك الأهلي المصري.

5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، وفقًا لسعر بنك مصر.

5.20 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع، بحسب سعر البنك المصري الخليجي.

5.18 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع، وفقًا لسعر البنك الأهلي القطري، بحسب أسعار العملات اليوم.