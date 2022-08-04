أسعار العملات اليوم الخميس 4-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

استقر متوسط أسعار العملات اليوم الخميس 4-8-2022 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية بعد قفزة ارتفاع أمس بمنتصف التعاملات لأغلب العملات الأجنبية والعربية بالبنوك أهمها الدولار والدينار الكويتي واليورو، بحسب التقرير اليومي الذي يقدّمه موقع «جريدة المال» بتحديث سعر الصرف للعملات المتداولة، وهم: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

19.04 جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع، متوسط سعر صرف الدولار.

19.39 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع، متوسط سعر صرف اليورو.

23.18 جنيه للشراء، و 23.29 جنيه للبيع، متوسط سعر الجنيه الإسترليني.

5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع، متوسط سعر الريال السعودي، بحسب أسعار العملات اليوم.

5.18 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع، متوسط سعر الدرهم الإماراتي.

62.06 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع، متوسط سعر الدينار الكويتي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

19.05 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي المصري، ووفقًا لأسعار العملات اليوم.

19.05 جنيه للشراء، و 19.11 جنيه للبيع، بحسب بنك مصر.

19.07 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع، بحسب البنك التجاري الدولي.

19.06 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي القطري، ووفقًا لشاشات التداول اللحظية لأسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

19.29 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي المصري.

19.29 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، بحسب بنك مصر.

19.35 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع، وفقًا البنك التجاري الدولي.

19.34 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي القطري.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

23.06 جنيه للشراء، و 23.32 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي المصري.

23.13 جنيه للشراء، و 23.39 جنيه للبيع، وفقًا لسعر بنك مصر، وشاشات التداول اللحظية لأسعار العملات اليوم.

23.14 جنيه للشراء، و 23.35 جنيه للبيع، وفقًا لسعر البنك التجاري الدولي.

23.13 جنيه للشراء، و 23.35 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي القطري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

5.06 جنيه للشراء، 5.08 جنيه للبيع، وفقًا لسعر البنك الأهلي المصري.

5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع، بحسب سعر بنك مصر.

5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، وفقًا لسعر البنك التجاري الدولي.

5.02 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، بحسب سعر البنك الأهلي القطري، وأسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

5.18 جنيه للشراء، 5.20 جنيه للبيع، بحسب سعر البنك الأهلي المصري.

5.18 جنيه للشراء، 5.20 جنيه للبيع، وفقًا لسعر بنك مصر.

5.19 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع، بحسب سعر البنك المصري الخليجي.

5.17 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع، وفقًا لسعر البنك الأهلي القطري، وأسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

59.75 جنيه للشراء، و 62.31 جنيه للبيع، بحسب سعر البنك الأهلي المصري.

59.85 جنيه للشراء، و 62.31 جنيه للبيع، وفقًا لسعر بنك مصر، وبحسب أسعار العملات اليوم.

60.14 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع، بحسب سعر البنك التجاري الدولي.

59.27 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع، وفقًا لسعر البنك الأهلي القطري.