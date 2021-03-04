أسعار العملات اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر

أنهت أسعار العملات الأجنبية والعربية تداولات الأسبوع أمام الجنيه في البنوك المصرية، على تباين، اليوم الخميس 4 مارس 2021.

وأنهت التداولات، أمس، على ارتفاع طفيف مقابل العملة المحلية المصرية، لتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

يعرض مصرف أبوظبي الإسلامي المصرف العربي الدولي، بتداول سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق مسجلًا 15.61 جنيه للشراء.

فيما يتيح بنك التعمير والإسكان سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وافتتح البنك الأهلي المصري سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وعلى مستوى سعر صرف اليورو بدأ بنك كريدي أجريكول التداول، اليوم، على سعر 18.74 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، ويقدم البنك الأهلي المصري سعر العملة الأوروبية عند 18.89 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

فيما افتتح اليورو الأوروبي السعر، اليوم، داخل البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري عند 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع. أسعار العملات الأجنبية

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

على مستوى أعلى قيمة للعملة الإنجليزية في السوق المحلية أمام الجنيه المصري في مصر، جاءت عند مستوى 21.81 جنيه لدى بنك أبوظبي التجاري.

على الجانب الآخر جاء أدنى للجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في السوق عند مستوى 21.62 جنيه لدى بنك الإسكندرية.

وفيما افتتح بنك HSBC سعر صرف الجنيه الاسترليني تداولات اليوم عند 21.80 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، ويقدم بنك الإمارات السعر عند 21.79 جنيه للشراء، و21.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وعلى مستوى العملات العربية بلغ الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وأظهرت آخر التحديثات، اليوم، أن بنك فيصل الإسلامي يتيح سعر العملة السعودية عند 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما سجلت سعر 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع لدى بنك البركة.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وعلى مستوى أعلى سعر للعملة الإماراتية في السوق المصرية فقد سجل نحو 4.26 جنيه للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عوده، في حين عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.17 جنيه.

وويتيح البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي في السوق، سعر العملة الإماراتية عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.