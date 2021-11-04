أسعار العملات اليوم الخميس 4-11-2021 في مصر

أظهر التقرير الصباحي للمال تباين سعر شراء وبيع العملات اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، أمام نظيرهم داخل السوق المصرية الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، اليوم، داخل البنوك الكبرى وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية،والتي تضم كلًّا من أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو الأوروبي، والدينار الكويتي. والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

استقر سعر الدولار الأمريكي داخل بنك مصر على شاشات التداول اليوم سعر الدولار الأمريكي عند 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو عند مستوي 18.83 جنيه للشراء، 19.06 جنيه للبيع،

ووصلت مستويات سعر الجنيه الاسترلينى لدى بنك مصر إلى 21.56 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.09 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المتحد

وصلت أسعار العملات اليوم بالبنك الأهلي المتحد وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع.

ووصلت سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 18.08 جنيه مصري للشراء، و18.24 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

وصلت سعر صرف العملات داخل بنك أبوظبي التجاري ليسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع،

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.07جنيه مصري للشراء، و18.22 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات في المصرف المتحد

وبحسب أخر تحديث للعملة الأمريكية داخل السوق المصرفية أمام الجنيه المصري أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و 15.76 جنيه مصري للبيع.

ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه 18.08 جنيه مصري للشراء، و18.25 جنيه مصري للبيع، ووصل شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.04 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

ووصل سعر صرف أمام الجنيه المصري في بداية التداولات الصباحية ببنك الإسكندرية، ليكون سعر الدولار الأمريكي 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع.

وعلى نفس تداولات أمس وصل سعر اليورو الأوروبي إلى سعر 18.06 جنيه مصري للشراء، 18.24 جنيه مصري للبيع، وكان سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.16 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

من ناحية أخرى افتتح مصرف حكومى فى مصر البنك الأهلي التداول على الدولار الأمريكي عند مستوى 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، بينما بلغت مستويات سعر اليورو الأوروبي مستوى 18.83 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.