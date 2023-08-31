أسعار العملات اليوم الخميس 31-8-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

أظهرت ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك المحلية والأجنبية بمصر، أسعار اليوم الخميس 31-8-2023، متباينة أمام الجنيه المصري، حيث استقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بينما ارتفعت وتباينت باقي العملات، بختام التعاملات المصرفية، في آخر أيام عمل للبنوك قبل البدء في عطلة المصارف الأسبوعية.

وترصد «المال» تقريرًا مفصلًا بمتوسطات أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» وفقًا للبيان اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.03 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.07 جنيه للشراء، و 39.20 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.52 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وجاءت متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.25 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

بنك مصر: 99.90 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 100.26 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

بنك القاهرة: 100.03 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.08 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع.

بنك مصر: 39.08 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع.

بنك القاهرة: 39.21 جنيه للشراء، و 39.41 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 39.09 جنيه للشراء، و 39.23 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.58 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 33.73 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

بنك القاهرة: 33.68 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار .