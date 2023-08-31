أسعار العملات اليوم الخميس 31-8-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 31-8-2023، تباينًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إذ استقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وتنشر بوابة جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.06 جنيه للشراء، و 100.40 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.04 جنيه للشراء، و 39.17 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.57 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وجاءت متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.25 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

بنك مصر: 99.90 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

بنك سايب: 100.14 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.08 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع.

بنك مصر: 39.08 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.21 جنيه للشراء، و 39.41 للبيع.

بنك سايب: 39.22 جنيه للشراء، و 39.41 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.58 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.68 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

بنك سايب: 33.68 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.