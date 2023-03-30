أسعار العملات اليوم الخميس 30-3-2023 مقابل الجنيه المصرى بنهاية التعاملات

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 30-3-2023، تباينًا بنهاية التعاملات البنكية المسائية، مقابل الجنيه المصرى، وفقًا لآخِر بيان صادر عن البنك المركزى والمنشور بموقعه الإلكترونى، بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية. ويستعرض موقع جريدة «المال» خلال هذا التقرير متوسط صرف عدد «6» عملات أجنبية وعربية؛ وهي: «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي».

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.04 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطنى: 95.06 جنيه للشراء، 101.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى: 97.82 جنيه للشراء، 100.97 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطنى: 8.01 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

اليوم.

بنك الكويت الوطنى: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.80 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.80 جنيه للشراء، 38.13 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 37.92 جنيه للشراء، 38.26 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتى: 37.86 جنيه للشراء، 38.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطنى: 33.39 جنيه للشراء، 33.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، 33.56 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى: 33.35 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.