أسعار العملات اليوم الخميس 30-3-2023 مقابل الجنيه المصرى بنهاية التعاملات

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.04 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 95.06 جنيه للشراء، 101.24 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
البنك الأهلى الكويتى: 97.82 جنيه للشراء، 100.97 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 8.01 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
البنك الأهلى الكويتى: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
البنك الأهلى الكويتى: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.80 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.80 جنيه للشراء، 38.13 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 37.92 جنيه للشراء، 38.26 جنيه للبيع.
البنك الأهلى الكويتى: 37.86 جنيه للشراء، 38.26 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 33.39 جنيه للشراء، 33.66 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، 33.56 للبيع.
البنك الأهلى الكويتى: 33.35 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.
بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك الأهلى الكويتى: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار