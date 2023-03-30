أسعار العملات اليوم الخميس 30-3-2023 في بداية التعاملات

ترصد جريدة المال في هذا التقرير أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.46 جنيه للشراء، 33.58 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.06 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.61 جنيه للشراء، 100.96 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.26 جنيه للشراء، 33.50 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، 33.47 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك البركة: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.36 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.80 جنيه للشراء، 38.08 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 37.86 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.
بنك مصر: 37.84 جنيه للشراء، 38.12 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك البركة: 37.92 جنيه للشراء، 38.20 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.84 للبيع، وفق أسعار
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.