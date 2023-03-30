أسعار العملات اليوم الخميس 30-3-2023 في بداية التعاملات

ترصد جريدة المال في هذا التقرير أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 30-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية صباحًا بالبنوك، فيما تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم وسط ترقب واهتمام مصرفي بالغ الأهمية، والعملات التي يرصد حركة تداولها التقرير هي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، عبر مواقع عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.46 جنيه للشراء، 33.58 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.06 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.61 جنيه للشراء، 100.96 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.26 جنيه للشراء، 33.50 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، 33.47 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك البركة: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.36 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.80 جنيه للشراء، 38.08 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 37.86 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.

بنك مصر: 37.84 جنيه للشراء، 38.12 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك البركة: 37.92 جنيه للشراء، 38.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.84 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.