أسعار العملات اليوم الخميس 30-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 30-11-2023 تباينًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية ونهاية التداولات الأسبوعية بسوق الصرف في مصر، ليستقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وتراجع اليورو وتباين الجنيه الإسترليني، ضمن المسح الذي يجريه فريق “المال” بصورة يومية عن سعر صرف 6 عربية وأجنبية، بحسب شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.86 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترلنيي اليوم: 39.12 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.95 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات في مصر .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع. وفق أسعار .

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.83 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.88 جنيه للشراء، و 34.09 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات في مصر .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.14 جنيه للشراء، و 39.32 للبيع.

بنك مصر: 39.01 جنيه للشراء، و 39.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.01 جنيه للشراء، و 39.19 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 39.16 جنيه للشراء، و 39.40 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات في مصر .

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

بنك مصر: 99.80 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.13 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار في مصر.