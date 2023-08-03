أسعار العملات اليوم الخميس 3-8-2023 في ختام التعاملات

واجهت اليوم الخميس 3-8-2023 أمام الجنيه المصر في نهاية تعاملاتها هبوطًا واستقرارًا وصعودًا، ليحافظ كل من عملة السعودية والأمريكية والإماراتي، على الجانب الاخر انخفض كل من عملة أوروبا الموحدة والعملة الإنجليزية والجنيه الاسترليني، بحسب التحديث الأخير لسلة العملات الرئيسية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك، لتعرض لجريدة “المال” في تقريرها التالي أسعار العملات على صعيد الشراء والبيع بالتحديث الأخير في فروع البنوك الخاصة والحكومية والبنك المركزي المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.23 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.04 جنيه للشراء، و 39.17 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.74 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب آخر تحديث على اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر:30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك SAIB يعرض السعر عند : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 33.55 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.66 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.65جنيه للشراء، 33.89 للبيع.

بنك سايب: 33.69 جنيه للشراء، 33.89 للبيع

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر:38.96جنيه للشراء، و39.26 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.09 جنيه للشراء، 39.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.39 جنيه للشراء، 39.65 للبيع.

بنك سايب: 39.18 جنيه للشراء، و39.39للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري :8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر:99.97 جنيه للشراء، و100.30 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.63 للبيع

البنك المصري الخليجي: 95.63 للبيع، 100.72 للبيع

بنك سايب: 100.20 جنيه للشراء، 100.62 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 8.38جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك سايب: 8.38جنيه للشراء، 8.39 للبيع.