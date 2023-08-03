أسعار العملات اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

شهد اليوم الخميس 3-8-2023 تباينًا ليرتفع البعض ويتراجع الأخر ويستقر الباقي، حيث استقر الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، فيما ارتفع الريال السعودي قرشًا واحدًا، بينما تراجع كل من اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي، في اخر تحديث للعملات العربية والأجنبية داخل سوق الصرف بالقطاع البنكي في مصر، وتقدم البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات اليوم على مستوى الشراء والبيع في آخر تحديث لها داخل البنوك الخاصة والحكومية والبنك المركزي المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.19 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.30 جنيه للشراء، و 39.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.85 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب آخر تحديث على اليوم.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85للبيع.

البنك الأهلي المصري:30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي:30.85 جنيه للشراء، و30.95للبيع، في اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 34.16 جنيه للشراء، و 34.41 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.57 جنيه للشراء، و33.77للبيع.

البنك الأهلي المصري:33.57جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.70 جنيه للشراء، و33.89 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر:39.86 جنيه للشراء، و40.17 للبيع

بنك التنمية الصناعية: 39.03 جنيه للشراء، و39.26للبيع.

البنك الأهلي المصري: .39.03 جنيه للشراء، و39.26 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.18 جنيه للشراء، و39.39 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، و8.15 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي:8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.30 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.29 جنيه للشراء، و100.30 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.58 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات اليوم.