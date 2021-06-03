أسعار العملات اليوم الخميس 3-6-2021 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات في البنوك المصرية، اليوم الخميس 3-6-2021، استقراراً وكذلك في شركات الصرافة العاملة بمصر،كما واصلت العملات العربية استقرارها أمام العملة المحلية بنهاية التعاملات الأسبوعية ، داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية المصرية ، بينما تستعرض منصة المال الإلكترونية أسعار العملات اليوم في مصر، سواء الأجنبية “الدولار الأمريكي” و”اليورو” و”الجنيه الاسترليني”، أو العربية “الريال السعودي” و”الدرهم الإماراتي”، كالتالي:

أسعار العملات بنك مصر

استقرت مستويات سعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري، تعاملاته، اليوم، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، ليزيد قرشًا على مستوى الشراء والبيع.

وكذلك استقر سعر اليورو مقابل الجنيه ليصل إلى مستويات19.05 جنيهًا للشراء، و19.22 جنيه للشراء والبيع، بمستهل تعاملات اليوم داخل بنك مصر، وبحسب الموقع الرسمي للبنك، يتداول سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري عند 22.05 و22.26 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

كما استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودي، بالنسبة لمستويات الشراء، ليظل عند 4.15 جنيه للشراء فيما زاد قرشًا على مستوى البيع ببنك مصر، ليسجل 4.19 جنيه، فيما حافظ سعر صرف الدرهم الإماراتي، على تداوله عند مستويات 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك الأهلي

داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، مستويات أسعار العملات الأجنبية والعربيةعكست شاشات التداول اللحظي، كالتالي، مساء اليوم :

بالنسبة إلى سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، يتداول صعودًا عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما استقر سعر شراء العملة الأوروبية أمام العملة المحلية، مسجلًا 19 جنيهًا للشراء، فيما ارتفع سعر البيع قرشًا ليصل إلى 19.22 جنيه، وعن سعر العملة الإنجليزية أمام الجنيه المصري، الذي سجل 22.04 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع.

وفيما يخص أخر التحديثات للعملات العربية .. وصل سعر الريال مقابل الجنيه عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ليكسب قرشًا على مستوى البيع بنهاية التعاملات، فيما ظل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما استقرت مستويات أسعار العملات الأجنبية اليوم بسوق الصرافة المصرية، سواء على مستويات الشراء أو البيع، بحسب المعلَن من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، وصل سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.62 و15.72 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

كما استقر سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه بنهاية التعاملات الأسبوعية ،عند مستوى 19.03 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، الذي يتداول عند 22.07 جنيه و22.26 جنيه للبيع.

تواصل مستويات سعر صرف العملة السعودية مسيرة الأستقرار، أمام الجنيه، ليظل عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما أبقى سعر الدرهم الإمارتي تداولاته المسائية عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أيضاً.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

نشرت مؤشرات أخر تحديثات لدي شاشات التداول اللحظى بالبنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق المحلية من حيث الأصول، أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، استقر عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه إلى الاستقرار ليحتفظ بمستويات 19.03 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بالتعاملات الصباحية اليوم، بداية تداولات الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، كذلك، ظل عند سعري 22.09 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع.

لا يزال سعر الريال السعودي أمام الجنيه، يتداول عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما ظل سعر العملة الإماراتية أمام الجنيه عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل مستوى سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، على صعيدي الشراء والبيع، ليسجل متوسط 15,63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع،وعلى صعيد سعر اليورو هبوط ملحوظ أمام الجنيه، جاء عند مستوى 19.06 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع؛

وعلى مستوى سعر صرف الجنيه الإسترليني، أفاد موقع البنك المركزي المصري وصول العملة الإنجليزية أمام نظيرتها المصرية إلى 22.14 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع، لترتفع قرشًا على مستوى الشراء والبيع، وليظل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

أسعار العملات بنك الاسكندرية

شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الأستقرار أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الأسكندرية،ككا استقر سعر اليورو أمام الجنيه، على مستوى الشراء بشكل ملحوظ، ليسجل 18.98 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع.

وعلى الجانب الأخر سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري، سعر الشراء 22.03 جنيه، فيما ظل محتفظًا بسعر البيع عند 22.28 جنيه، وبالنسبة إلى سعر العملات العربية، مالت إلى الاستقرار، ليظل سعر العملة السعودية أمام الجنيه، يتداول عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كذلك أبقى سعر العملة الإماراتية أمام الجنيه على مستويات 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك

ظل سعر الدولار أمام الجنيه، بفروع البنك العربي الأفريقي، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو الأوروبي أمام العملة المحلية، بنهاية التعاملات، ليفقد قرشين على مستوى الشراء 19.02 جنيه، فيما احتفظ بسعر البيع عند 19.24 جنيه ، فيما بلغت سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، قرشين على مستوى الشراء، ليسجل 22.07 جنيه، فيما أبقى على سعر 22.29 جنيه للبيع.

كما تواصل مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه تداولاته عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وكذلك احتفظ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه بمستويات 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.