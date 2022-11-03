أسعار العملات اليوم الخميس 3-11-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 3-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، تباينا في أسعار الشراء والبيع، وارتفع الدولار 8 قروش في سعر الشراء و7 قروش في سعر البيع، واليورو هبط 28 قرشًا، وارتفع الريال السعودي والدرهم الإماراتي قرشين، وانخفض الدينار الكويتي قرش في سعر الشراء وارتفع 10 قروش في سعر البيع، وهبط الجنيه الإسترليني 67 قرشًا، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني»، وفقا للشاشات اللحظية للبنوك، والمواقع الرسمية لها.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 6.43 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 77.85 جنيه للشراء، و 78.30 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.58 جنيه للشراء، و 6.61 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.20 جنيه للشراء، و 24.29 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 23.58 جنيه للشراء، و 23.68 للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.04 جنيه للشراء، و 27.16 للبيع، حسب متوسط أسعار العملات اليوم في البنوك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ميد بنك: 6.24 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.42 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع.

بنك مصر: 6.42 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع.

بنك سايب: 6.34 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك كريدي آجريكول: 74.92 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 75.09 جنيه للشراء، و 78.26 للبيع.

بنك مصر: 75.01 جنيه للشراء، و 78.26 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 75.62 جنيه للشراء، و 78.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك المشرق: 6.54 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.58 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

بنك أبو ظبى التجارى: 6.53 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

البنك الاهلى القطرى: 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم في البنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 23.50 جنيه للشراء، و 23.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.50 جنيه للشراء، و 23.85 للبيع.

بنك الإستثمار العربى: 23.58 جنيه للشراء، و 24.23 للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 23.58 جنيه للشراء، و 23.61 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 26.97 جنيه للشراء، و 27.75 للبيع.

بنك مصر: 27.04 جنيه للشراء، و 27.69 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.96 جنيه للشراء، و 27.69 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 27.16 جنيه للشراء، و 27.73 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.