أسعار العملات اليوم الخميس 29-6-2023 مقابل الجنيه في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

استقرت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.19 جنيه للشراء، و39.33 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
يعرض بنك مصر السعر عند: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
يعرض البنك الأهلى المصرى السعر عند: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
يعرض بنك أبو ظبي التجاري السعر عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
يقدم بنك سايب السعر عند : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
سعر اليورو في بنك مصر: 33.48 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.48 جنيه للشراء، و33.68 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.48 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي: 33.57 جنيه للشراء، و33.76 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
جاء سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر: 39.01 جنيه للشراء، و39.32 للبيع.
جاء السعر في البنك الأهلي المصري: 39.01 جنيه للشراء، و39.32 للبيع.
وصل السعر ببنك قطر الوطني الأهلي: 39.21 جنيه للشراء، و39.42 للبيع.
جاء السعر ببنك المصرف المتحد: 39.02 جنيه للشراء، و39.45 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر يعرض الريال السعودي عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
البنك الأهلى المصري يعرض الريال السعودي عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
بنك الكويت الوطني يعرض الريال السعودي عند : 8.14 جنيه للشراء، و8.23 للبيع.
بنك بلوم يعرض الريال السعودي عند : 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
سعر الدينار ببنك مصر: 100.11 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري: 99.43 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.84 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.71 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
سعر الدرهم الاماراتي ببنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
العملة الإماراتية بالبنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
سعر العملة الإماراتية بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
بنك الاستثمار العربي يعرض السعر عند: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع ، وفق أسعار العملات اليوم.