أسعار العملات اليوم الخميس 29-6-2023 مقابل الجنيه في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

استقرت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 29-6-2023، مقابل الجنيه المصري، بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ويشهد القطاع المصرفي إجازة رسمية تصل 7 أيام بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكرى 30 يونيو ، ويعرض موقع «المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلبي للبنوك المختلفة.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.19 جنيه للشراء، و39.33 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

يعرض بنك مصر السعر عند: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

يعرض البنك الأهلى المصرى السعر عند: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

يعرض بنك أبو ظبي التجاري السعر عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

يقدم بنك سايب السعر عند : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو في بنك مصر: 33.48 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.48 جنيه للشراء، و33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.48 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي: 33.57 جنيه للشراء، و33.76 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

جاء سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر: 39.01 جنيه للشراء، و39.32 للبيع.

جاء السعر في البنك الأهلي المصري: 39.01 جنيه للشراء، و39.32 للبيع.

وصل السعر ببنك قطر الوطني الأهلي: 39.21 جنيه للشراء، و39.42 للبيع.

جاء السعر ببنك المصرف المتحد: 39.02 جنيه للشراء، و39.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر يعرض الريال السعودي عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري يعرض الريال السعودي عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني يعرض الريال السعودي عند : 8.14 جنيه للشراء، و8.23 للبيع.

بنك بلوم يعرض الريال السعودي عند : 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

سعر الدينار ببنك مصر: 100.11 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري: 99.43 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.84 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.71 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الاماراتي ببنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

العملة الإماراتية بالبنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

سعر العملة الإماراتية بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك الاستثمار العربي يعرض السعر عند: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع ، وفق أسعار العملات اليوم.