أسعار العملات اليوم الخميس 29-12-2022 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات

ينشر موقع «جريدة المال» أسعار العملات اليوم الخميس 29-12-2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفية ببداية التعاملات الصباحية، ونستعرض خلال هذا التقرير اليومي التفصيلي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.68 جنيه للشراء، و 24.76 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.29 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.83 جنيه للشراء، و 29.94 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.62 جنيه للشراء، و 80.89 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

المصرف المتحد: 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 26.16 جنيه للشراء، و 26.33 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.16 جنيه للشراء، و 26.33 للبيع.

المصرف المتحد: 26.17 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 26.17 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

بنك مصر: 29.62 جنيه للشراء، و 29.80 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.62 جنيه للشراء، و 29.80 للبيع.

المصرف المتحد: 29.64 جنيه للشراء، و 29.84 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 29.64 جنيه للشراء، و 29.84 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

المصرف المتحد: 6.36 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 6.41 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

المصرف المتحد: 6.57 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 77.82 جنيه للشراء، و 80.67 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.84 جنيه للشراء، و 80.67 للبيع.

المصرف المتحد: 74.75 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.90 جنيه للشراء، و 80.87 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.