تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 29-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، بين الانخفاض والارتفاع والاستقرار، حيث استقر الدولار، وانخفض اليورو 3 قروش في الشراء والبيع، وانخفض الجنيه الإسترليني نحو 15 قرشًا في الشراء والبيع، وانخفض الدينار الكويتي نحو 5 قروش في السعرين، واستقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وترصد جريدة “المال” في التقرير التالي حركة أسعار العملات المذكورة أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى متوسط أسعار الصرف في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.68 جنيه للشراء، 24.76 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.26 جنيه للشراء، 26.35 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.68 جنيه للشراء، 29.78 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.57 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

بنك مصر: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 26.16 جنيه للشراء، 26.33 للبيع.

المصرف المتحد: 26.17 جنيه للشراء، 26.39 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك بلوم مصر: 26.17 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.16 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.62 جنيه للشراء، 29.84 للبيع.

بنك بلوم مصر: 29.64 جنيه للشراء، 29.84 للبيع.

المصرف المتحد: 29.64 جنيه للشراء، 29.88 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 29.62 جنيه للشراء، 29.80 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 6.36 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

بنك بلوم مصر: 6.56 جنيه للشراء، 6.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 77.82 جنيه للشراء، 80.67 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 74.75 جنيه للشراء، 80.87 للبيع.

بنك بلوم مصر: 80.52 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.84 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

المصرف المتحد: 6.57 جنيه للشراء، 6.74 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك بلوم مصر: 6.71 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.