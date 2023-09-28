أسعار العملات اليوم الخميس 28-9-2023 أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار اليوم الخميس 28-9-2023 أمام الجنيه المصري حالة من البقاء على مستوياتها أمام عملة مصر المحلية، بسبب في إجازة القطاع المصرفي اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف،ويواصل القطاع المصرفي عطلته يومي الجمعة والسبت، لتعاود عملها الأحد المقبل، وتعرض البوابة الإلكتروني لجريدة المال في تقريرها التالي اخر تحديث على أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرفية ويضم المسح رصدًا لسعري شراء وبيع كل من ” الدولار الأمريكي” و”الريال السعودي” و”الدرهم الإماراتي” و”الدينار الكويتي” و”اليورو الأوروبي”و”الجنيه الاسترليني”، والتي جاءت عند مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم: 32.51 جنيه للشراء، 32.62 للبيع.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم عند : 37.44 جنيه للشراء، 37.57 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى : 99.72 جنيه للشراء، 100.06 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم إلى: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم إلى: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب اخر التحديثا على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني مصر : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار .

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 32.43 جنيه للشراء، 32.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.31 جنيه للشراء، 32.61 للبيع.

بنك الكويت الوطني مصر : 32.39 جنيه للشراء، 32.61 للبيع.

بنك مصر: 32.32 جنيه للشراء، 32.61 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.30 جنيه للشراء، 37.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.28 جنيه للشراء، 37.53 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.42 جنيه للشراء، 37.65 للبيع.

بنك الكويت الوطني مصر : 37.30 جنيه للشراء، 37.53 للبيع، بحسب اخر تعامل للبنوك على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني مصر : 8.14 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفقًا لاخر تعامل للبنوك على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.83 جنيه للشراء، 99.82 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.16للبيع.

بنك مصر: 99.51 جنيه للشراء، 99.82 للبيع.

بنك الكويت الوطني مصر : 93.94جنيه للشراء، 100.07للبيع، بحسب التعاملات الأخيرة على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني مصر : 8.28 جنيه للشراء، 8.44 للبيع، وفقًا لاخر تعامل على أسعار اليوم.