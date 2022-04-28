أسعار العملات اليوم الخميس 28-4-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات اللحظية تباين أسعار العملات اليوم الخميس 28 أبريل 2022، بصورة متباينة داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وأظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية داخل بنك مصر، ووصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

كما أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وبيّن التقرير الصباحي وصول سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.33 جنيه للشراء، 18.43 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات التعاملات الصباحية وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني 24.02 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

واستقرت مستويات سعر الدولار أمام نظيره المصري على مستواه أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.