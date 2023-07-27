أسعار العملات اليوم الخميس 27-7-2023 في بداية التعاملات

استقرت أغلب أسعار اليوم الأربعاء 26-7-2023 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات الأسبوعية على مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية المتواجدة داخل فروع البنوك العاملة في مصري ليحافظ كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي على نفس المستويات المعلنة أمس بالمصارف العاملة في السوق، وتراجع اليورو الأوروبي بشكل طفيف، وصعد كل من الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، بحسب التحديثات لأسعار الشراء والبيع داخل فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والمواقع الرسمية للمصارف العاملة في مصر.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

عرض الموقع البنك المركزي المصري اليوم على النحو التالي :

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.14 جنيه للشراء، و 34.26 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.83 جنيه للشراء، و 39.97 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

عرض البنك الاهلي المصري سعر الدولار اليوم عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

عرض بنك مصر سعر الدولار اليوم عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

قدمت فروع بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

قدمت فروع البنك التجاري الدولي سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، في آخِر تحديث على أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

عرض البنك الحكومي البنك الأهلي المصري سعر اليورو عند 34.06 جنيه للشراء، و34.29 للبيع

وصلت مستوى شراء وبيع سعر اليورو داخل بنك مصر لـ : 33.94 جنيه للشراء، و34.19 للبيع

سجل سعر اليورو داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي: 34.17 جنيه للشراء، و34.40 للبيع.

البنك التجاري الدولي تقدم سعر اليورو أمام الجنيه المصري 34.17 جنيه للشراء، و34.41 للبيع، في آخِر تحديث على أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يعرض الجنيه الاسترليني عند : 39.74 جنيه للشراء، و40.03 للبيع.

جاء سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك مصر عند مستويات: 39.59 جنيه للشراء، و39.85 للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه داخل بنك قطر الوطني الأهلي لـ 39.87 جنيه للشراء، و 40.16 للبيع.

البنك التجاري الدولي يقدم سعري شراء وبيع الجنيه الاسترليني عند 39.87 جنيه للشراء، و40.16 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري: 99.61 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل بنك مصر: 100.27جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

عرض بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي عند : 95.94 جنيه للشراء، و100.91 للبيع.

البنك التجاري الدولي يعرض سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، و100.91 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الاهلي المصري يتيح سعر الدرهم الإماراتي عند : 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع

بنك مصر يعرض سعر الدرهم الإماراتي عند : 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع

جاء سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك قطر الوطني الأهلي عند مستويات : 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

المصرف المتحد يعرض سعر الدرهم عند مستويات 8.22 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، في آخِر تحديث على أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الاهلي المصري يعرض سعر الريال السعودي عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع

بنك مصر يتيح سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي يتيح شراء وبيع الريال السعودي عند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي يقدم سعر الريال السعودي عند 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع