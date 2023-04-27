أسعار العملات اليوم الخميس 27-4-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 34.04 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.64 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.93 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.
بنك القاهرة: 33.83 جنيه للشراء، و 34.33 للبيع.
بنك مصر: 33.93 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.
بنك البركة: 34.05 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.30 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 38.50 جنيه للشراء، و 38.65 للبيع.
بنك مصر: 38.32 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 38.26 جنيه للشراء، و 38.65 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 101.23 للبيع.
بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، و 101.41 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.