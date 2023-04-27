أسعار العملات اليوم الخميس 27-4-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 27-4-2023 مقابل الجنيه المصري، بمستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، تباين في سعري الشراء والبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي، سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.04 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.64 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.93 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.

بنك القاهرة: 33.83 جنيه للشراء، و 34.33 للبيع.

بنك مصر: 33.93 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.

بنك البركة: 34.05 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.30 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 38.50 جنيه للشراء، و 38.65 للبيع.

بنك مصر: 38.32 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 38.26 جنيه للشراء، و 38.65 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 101.23 للبيع.

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، و 101.41 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.