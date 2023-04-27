أسعار العملات اليوم الخميس 27-4-2023 في ختام التعاملات

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 27-4-2023 في ختام التعاملات البنكية اليومية اختلافًا ملحوظًا وذلك حسبما رصدت جريدة “المال”، ففي حين استقرت عملات الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، فإن عملات مثل اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني حققت ارتفاعًا ملحوظًا ما بين 6 إلى 21 قرشًا للبيع والشراء، وسيقدم موقع الجريدة رصدًا لهذا التفاوت بين العملات في السطور التالية، استنادًا لموقع البنك المركزي المصري، ولـ 4 بنوك أخرى.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء، 34.16 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 33.92 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

بنك القاهرة: 33.91 جنيه للشراء، 34.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.25 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

بنك القاهرة: 38.36 جنيه للشراء، 38.67 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 38.36 جنيه للشراء، 38.67 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.14 للبيع، وفق أسعار

اليوم.