شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 27-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا كبيرا في كافة أسعار الصرف بالبنك المركزي، والبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهى: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقا للشاشات اللحظية للبنوك، و المواقع الرسمية لها، وسبب الارتفاع اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري الاستثنائي، وقراره برفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.22 جنيه للشراء، و 6.25 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 22.85 جنيه للشراء، و 22.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 73.82 جنيه للشراء، و 64.19 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 26.50 جنيه للشراء، و 26.64 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 6.07 جنيه للشراء، و 6.11 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 22.89 جنيه للشراء، و 23.01 للبيع، حسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ميد بنك: 6.16 جنيه للشراء، و 6.29 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.21 جنيه للشراء، و 6.24 للبيع.

بنك مصر: 6.23 جنيه للشراء، و 6.26 للبيع.

بنك المشرق: 6.22 جنيه للشراء، و 6.27 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك سايب: 22.95 جنيه للشراء، و 23.05 للبيع.

بنك أبو ظبى التجارى: 23.00 جنيه للشراء، و 23.10 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.85 جنيه للشراء، و 22.95 للبيع.

بنك مصر: 22.90 جنيه للشراء، و 23.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول – مصر: 71.36 جنيه للشراء، و 77.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 71.24 جنيه للشراء، و 74.28 للبيع.

بنك مصر: 71.45 جنيه للشراء، و 74.44 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 71.87 جنيه للشراء، و 74.76 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

المصرف العربى الدولى: 26.44 جنيه للشراء، و 26.76 للبيع.

بنك مصر: 26.44 جنيه للشراء، و 26.78 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.39 جنيه للشراء، و 26.72 للبيع.

البنك الأهلى الكويتي: 26.55 جنيه للشراء، و 26.95 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربى: 6.11 جنيه للشراء، و 6.15 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.07 جنيه للشراء، و 6.10 للبيع.

بنك مصر: 6.06 جنيه للشراء، و 6.12 للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 6.05 جنيه للشراء، و 6.13 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 22.96 جنيه للشراء، و 23.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.78 جنيه للشراء، و 23.16 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 23.07 جنيه للشراء، و 23.41 للبيع.

المصرف المتحد: 22.87 جنيه للشراء، و 23.00 للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية

بنك البركة: 60.41 جنيه للشراء، و 61.53 للبيع.

بنك مصر: 59.17 جنيه للشراء، و 61.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 59.04 جنيه للشراء، و 60.87 للبيع.

البنك المصرى الخليجى: 60.17 جنيه للشراء، و 61.28 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.