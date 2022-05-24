أسعار العملات اليوم الخميس 26-5-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع أسعار العملات اليوم الخميس 26 مايو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وارتفعت أسعار شراء وبيع العملات اليوم، ليصعد سعر اليورو على بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 19.79 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.

كما زادت أسعار شراء وبيع الريال السعودي عند 4.94 جنيه للشراء، و4.96 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.55 جنيه للشراء، و18.61 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 23.29 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى ارتفع سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 19.78 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع،

وفي بداية التعاملات ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية ارتفاع سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري على 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وصلت مستويات سعر صرف اليورو إلى 19.78 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.

أظهرت تعاملات العملات العربية وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري إلى 4.81 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.02 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك فناة السويس

وأظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية ارتفاع سعر الدولار داخل بنك قناة السويس الدولي أمام الجنيه المصري على 18.33 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

أظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع سعر الريال داخل بنك قناة السويس أمام نظيره المصري إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.26 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع.