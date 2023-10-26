أسعار العملات اليوم الخميس 26-10-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية الأسبوع

اختتمت البنوك تعاملاتها الأسبوعية على تباين أسعار اليوم الخميس 26-10-2023 مقابل الجنيه المصري.

وحافظت ثلاث عملات على مستوياتها وهي الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويعرض موقع جريدة المال التقرير التالي بمتوسطات صرف 6 عملات هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور بموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع

سعر اليورو اليوم: 32.47 جنيه للشراء، و 32.59 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.25 جنيه للشراء، و 37.38 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.66 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تحديث على صفحة البنك المركزي على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك البركة : 32.52 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

ميد بنك: 32.48 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.36 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

بنك مصر: 32.38جنيه للشراء، و 32.61 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك البركة: 37.25 جنيه للشراء، و 37.49 للبيع.

ميد بنك: 37.22 جنيه للشراء، و 37.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.11 جنيه للشراء، و 37.37 للبيع.

بنك مصر: 37.11جنيه للشراء، و 37.37 للبيع، وفق لاخر أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

ميد بنك: 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 96.43 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.78 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع.

بنك مصر: 99.45 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع، وفق لاخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق لاخر التعاملات على أسعار اليوم.