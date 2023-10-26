أسعار العملات اليوم الخميس 26-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 26-10-2023، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في مصر، ليحافظ كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستواه في السوق الرسمية، بينما تراجع اليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي، وتعرض المال خلال السطور التالية شراء وبيع سعر صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع

سعر اليورو اليوم: 32.61 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.39 جنيه للشراء، و 37.52 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.70 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تحديث على صفحة البنك المركزي على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني : 32.52 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 32.52 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.41 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

بنك مصر: 32.41جنيه للشراء، و 32.61 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 37.25 جنيه للشراء، و 37.49 للبيع.

بنك الاستثمار العربي 37.25 جنيه للشراء، و 37.61 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.13 جنيه للشراء، و 37.37 للبيع.

بنك مصر: 37.13جنيه للشراء، و 37.37 للبيع، وفق لاخر أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 96.03جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.18 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.80 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

بنك مصر: 99.47 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع، وفق لاخر تحديث على أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق لاخر التعاملات على أسعار العملات اليوم.