أسعار العملات اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك بمصر

أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.21 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.19 جنيه للشراء، و 38.32 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.99 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.
بنك القاهرة: 33.12 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.
بنك مصر: 33.00 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.
بنك البركة: 33.11 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.92 جنيه للشراء، و 38.46 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 38.10 جنيه للشراء، و 38.28 للبيع.
بنك مصر: 37.92 جنيه للشراء، و 38.16 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 38.03 جنيه للشراء، و 38.30 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.38 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 94.77 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.
بنك مصر: 99.39 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.