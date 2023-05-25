أسعار العملات اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك بمصر

أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية، في آخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، سجلت استقرار لعملات الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.21 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.19 جنيه للشراء، و 38.32 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.99 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

بنك القاهرة: 33.12 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

بنك مصر: 33.00 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

بنك البركة: 33.11 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.92 جنيه للشراء، و 38.46 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 38.10 جنيه للشراء، و 38.28 للبيع.

بنك مصر: 37.92 جنيه للشراء، و 38.16 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.03 جنيه للشراء، و 38.30 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.38 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.77 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.

بنك مصر: 99.39 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.