أسعار العملات اليوم الخميس 25-11-2021 في البنوك المصرية

تواصل أسعار العملات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 في مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، في السوق المحلية المصرية، طبقا للمسح الذي تجرية بوابة المال الإلكترونية بشكل يومي خدمة لقرائها وتشمل الأسعار اليورو والدولار والجنيه الأستيرليني والريال السعودي والدينار الكويتي

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

في بداية التعاملات سجلت أسعار العملات داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، سعر الدولار الأمريكي بقيمة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، من ناحية أخرى وصلت مستويات سعر اليورو الأوروبي إلى قيمة 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، وأما سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فسجل 4.16 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر سجلت، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بقيمة 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بلغ سعر اليورو عند 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

كما سجلت أسعار شراء وبيع الدولار داخل بنك أبوظبي التجاري أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغ سعر شراء اليورو أمام الجنيه 18.07 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

تداول سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

اظهرت أحدث مؤشرات التداول لأسعار صرف العملات، وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات

أسعار العملات في بنك مصر

يعرض بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، كما أنه يقدم مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.01 جنيه للشراء، و18.22 جنيعه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

بينما يقدم بنك قناة السويس أسعار شراء وبيع الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه 18.08 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.