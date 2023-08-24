أسعار العملات اليوم الخميس 24-8-2023 مقابل الجنيه بختام التداول

عرضت مواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت أسعار اليوم الخميس 24-8-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات قبل البدء في عطلة البنوك الأسبوعية، وترصد جريدة «المال» أسعار 6 عملات عربية وأجنبية المعروضة بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ومتوسطات الصرف لكل من «الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي والريال السعودي و الدرهم الإماراتي» وفقًا للتحديث الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.46 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.12 جنيه للشراء، و 39.26 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: .99.98 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.25 جنيه للشراء، و33.55 للبيع.

بنك مصر: 33.36 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

بنك القاهرة: 33.48 جنيه للشراء، و 34.66 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.41 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.82 جنيه للشراء، و 39.27 للبيع.

بنك مصر: 38.96 جنيه للشراء، و 39.27 للبيع.

بنك القاهرة: 39.15 جنيه للشراء، و 39.39 للبيع.

بنك بنك الاستثمار العربي: 38.92 جنيه للشراء، و 39.40 للبيع، وفق العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.10 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

بنك القاهرة: 100.03 جنيه للشراء، و100.44 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار اليوم.