أسعار العملات اليوم الخميس 24-8-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية تباين أسعار اليوم الخميس 24-8-2023، ليحافظ كل من الدولار الأمريكي و الريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوياته، في حين ارتفع سعر اليورو وتباين سعر كلاً من الدينار الكويتي و الجنيه الإسترليني، ويعرض الموقع الإلكترونية لجريدة «المال» سعريي الشراء والبيع للعملات الست الرئيسية أمام الجنيه في آخر تحديث لها على موقع البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر، والتي جاءت عند مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.34 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.96 جنيه للشراء، و 39.10 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: .100.00 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بحسب اخر تحديث أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المتحد: 33.68 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع

بنك مصر: 33.39 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.49 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.39 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.07 جنيه للشراء، و 39.27 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.18 جنيه للشراء، و 39.40 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.92 جنيه للشراء، و 39.40 للبيع

بنك مصر: 39.07 جنيه للشراء، و 39.27 للبيع.، بحسب آخر تحديث على أسعار .

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.17 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

بنك مصر: 99.85 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.50 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي : 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع وفق أسعار اليوم.