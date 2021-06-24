أسعار العملات اليوم الخميس 24-6-2021 في البنوك المصرية

في بداية التعاملات تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 23-6-2021، مقابل الجنيه المصري، بين الصعود والاستقرار، ليميل كل من الدولار والريال والدرهم للحفاظ على مستوياته، بينما ارتفع كل من “اليورو” و”الإسترليني” صعودًا ملحوظًا أمام العملة المحلية بفروع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن أسعار العملات اليوم في مصر، لتقدم منصة المال الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، وفي شركات الصرافة كذلك، أمام الجنيه المصري، بنهاية التعاملات، كالآتي:

أسعار العملات بنك مصر

جاءت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، فيما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه، إلى 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

على الجانب الآخر وصلت مستويات سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه إلى 21.75 جنيه للشراء، و21.93 جنيه للبيع،

فيما سجل الريال السعودي أمام الجنيه 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وبالنسبة للدرهم الإماراتي، وصل إلى مستويات 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، أمام الجنيه بنهاية التعاملات، بفروع بنك مصر.

أسعار العملات البنك الأهلي

في بداية التعاملات وصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، بينما جاءت مستويات اليورو الأوروبي مقابل الجنيه، عند 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

ووصلت مستويات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل أمام العملة المصرية إلى 21.71 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى مستويات 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

في بداية تعاملات اليوم بشركة مصر للصرافة وصلت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، فيما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه، إلى 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

من ناحية أخرى وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، إلى 21.92 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الريال مقابل الجنيه، إلى مستويات مستقرة عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وعند 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية التعاملات .

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بينما وصلت مستويات سعر العملة الأوروبية مقابل العملة المحلية، إلى 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

وصلت مستويات سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، إلى 21.77 جنيه للشراء، و21.95 جنيه للبيع، بينما وصلت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. جنيهات-استرليني

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه، إلى مستويات 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وصلت مستويات سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري إلى 21.80 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع،

من ناحية أخرى وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه لمستويات 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، لمستويات 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات بنك الإسكندرية

داخل بنك مصر استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.57 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

على الجانب الآخر جاء سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه، ليسجل 21.74 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع، وبالنسبة لسعر الريال مقابل الجنيه، سجل مستويات 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.، ووصل سعر الدرهم أمام الجنيه المصري إلى 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك العربي الأفريقي

عند مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع جاءت مستويات الدولار أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، بينما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه، ليسجل 18.59 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بفروع “العربي الأفريقي” إلى مستويات 21.74 جنيه للشراء، و21.98 جنيه والبيع،

بينما وصل سعر الريال مقابل الجنيه، إلى 4.05 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وإلى مستويات 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع جاء السعر الدرهم الإماراتي.