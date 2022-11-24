تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 24-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، حيث استقر سعر الدولار والدرهم الإماراتي، وارتفع الريال السعودي قرشًا واحدًا، وصعد الجنيه الإسترليني 46 قرشًا، وصعد اليورو 20 قرشًا، كما صعد الدينار الكويتي 20 قرشًا في الشراء، و11 قرشًا في البيع، وتستعرض جريدة المال في تقريرها التفصيلي اليومي أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام العملة المصرية، وفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري و12 بنك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.70 جنيه للشراء، 79.97 للبيع

سعر الدولار اليوم: 24.50 جنيه للشراء، 24.57 للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.68 جنيه للشراء، 29.78 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، 6.69 للبيع

سعر اليورو اليوم: 25.48 جنيه للشراء، 25.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك التنمية الصناعية: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

ميد بنك: 24.53 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.53 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

بنك المشرق: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك سايب: 79.64 جنيه للشراء، 80.01 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 76.13 جنيه للشراء، 80.12 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول: 75.78 جنيه للشراء، 81.78 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.95 جنيه للشراء، 79.84 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك مصر: 25.41 جنيه للشراء، 25.62 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.41 جنيه للشراء، 25.62 للبيع.

بنك الإسكندرية: 25.42 جنيه للشراء، 25.68 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 25.48 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك سايب: 6.42 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

بنك المشرق: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

بنك قناة السويس: 6.48 جنيه للشراء، 6.54 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

ميد بنك: 29.42 جنيه للشراء، 29.93 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 29.50 جنيه للشراء، 29.83 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.55 جنيه للشراء، 29.77 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 29.54 جنيه للشراء، 29.77 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.66 جنيه للشراء، 6.67 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك التنمية الصناعية: 6.63 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

بنك قناة السويس: 6.65 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.67 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.