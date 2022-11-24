سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 24-11-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، استقرار في سعرى الشراء والبيع لجميعها، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، والدرهم الإماراتي ، واليورو، والدينار الكويتي ، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي »، وفقا لشاشات التداول اللحظية ، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 25.28 جنيه للشراء، و 25.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.50 جنيه للشراء، و 79.86 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.22 جنيه للشراء، و 29.32 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.50 جنيه للشراء، و 24.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.44 جنيه للشراء، و 25.62 للبيع.

بنك مصر: 25.44 جنيه للشراء، و 25.62 للبيع.

البنك المصرى الخليجي: 25.51 جنيه للشراء، و 25.68 للبيع.

بنك البركة: 25.44 جنيه للشراء، و 25.68 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 76.95 جنيه للشراء، و 79.82 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 75.27 جنيه للشراء، و 80.22 للبيع.

المصرف المتحد: 74.18 جنيه للشراء، و 79.98 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.96 جنيه للشراء، و 79.83 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 29.49 جنيه للشراء، و 29.71 للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 29.49 جنيه للشراء، و 29.77 للبيع.

بنك الإستثمار العربى : 29.59 جنيه للشراء، و 29.77 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.49 جنيه للشراء، و 29.71 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 6.67 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

بنك مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 6.65 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع

البنك الأهلي المصري: 6.66 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

اسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجارى الدولى: 24.52 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

بنك مصر: 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.51 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول – مصر : 6.47 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

بنك سايب: 6.42 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع

بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.